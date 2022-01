Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Karsbach unterwegs

Gegen den Fahrzeugführer wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Seine Ehefrau wird wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ebenfalls angezeigt.

Lastwagen mit überhöhter Geschwindigkeit

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 15:00 Uhr wurde auf der Staatsstraße 2303 eine Lasermessung durchgeführt. Hierbei wurde der Fahrer eines Sattelzuges mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen.

Da der 21-jährige Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 168,50 Euro (in Höhe der zu erwartenden Geldbuße) erhoben.

