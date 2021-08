Fahrer nutzen auf A3 Rettungsgasse

Ausgebrannter Lkw auf der A3 am 04. August 2021

Der Fahrer des Lkw-Gespanns war am Mittwoch gegen 16:45 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs, als seine Zugmaschine Feuer fing. Grund dafür war ein technischer Effekt. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen, aber der Laster brannte völlig aus.

Die Fahrbahn musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden, anschließend lief der Verkehr über zwei Fahrstreifen an der Brandstelle vorbei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 85.000 Euro.

Im Rahmen der zunächst für die Aufräum- und Bergungsarbeiten erfolgten Vollsperrung nutzten zwei Verkehrsteilnehmer die bestehende Rettungsgasse zum vermeintlich schnelleren Vorankommen.

Im ersten Fall stellte sich bei der nachfolgenden Kontrolle heraus, dass der Fahrer eines Mercedes keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem hatte er vor der Kontrolle mit seiner Frau den Fahrer- bzw. Beifahrersitz getauscht, um seine Straftat zu vertuschen. Aufmerksame Zeugen im Stau bestätigten allerdings, dass der Mann durch die Rettungsgasse gefahren war.

Ein Honda-Fahrer nutzte die Durchfahrt eines Rettungswagens durch die Rettungsgasse, um diesem hinterher zu fahren. Er fuhr sogar an einer bereits als Absperrung stehenden Motorradstreife der Verkehrspolizei vorbei und konnte nur durch lautes Rufen und Hupen am Einfahren in die Unglücksstelle gehindert werden. Bei der anschließenden Überprüfung durch die vor Ort eingesetzten Beamten, zeigte sich der Pkw-Fahrer renitent und aggressiv, zudem konnten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt werden. Der 31-Jährige räumte daraufhin seinen Drogenkonsum ein, der allerdings ärztlich verordnet sei. In seinem Fahrzeug wurde außerdem durch einen Diensthund eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Zum Nachweis des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde unterbunden. Die medizinische Indikation der Betäubungsmitteleinnahme wird überprüft.

In beiden Fällen wird neben den vorliegenden Straftaten auch die Ordnungswidrigkeit des Befahrens der Rettungsgasse an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Der Ahndungssatz hierfür beginnt bei 200 Euro und zwei Punkten in Flensburg.

Einhausung nach Verkehrsunfall gesperrt

Goldbach. Im bereits stockenden Verkehr auf der A 3 auf Höhe Goldbach kam es am Mittwoch um 13:25 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines Mini-Coopers hatte aus ungeklärter Ursache übersehen, dass ein vor ihr fahrender Audi abbremste, weshalb sie auf diesen auffuhr. Beide Fahrzeuge blieben, trotz eines Sachschadens im Front- bzw. Heckbereich in Höhe von insgesamt 6000 Euro, fahrbereit. Die Einhausung musste bis zur Räumung des mittleren Fahrstreifens für ca. 10 Minuten voll gesperrt werden, im Anschluss erfolgten mehrere Blockabfertigungen des fließenden Verkehrs. Der Rückstau, vor allem an Lkws, löste sich nur zögerlich auf.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach