Fahrer nimmt in Alzenau die Vorfahrt und verursacht einen Unfall mit einem Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Waldstraße/Hanauer Landstraße wurde am Sonntag eine Person leicht verletzt, der Sachschaden summiert sich auf 7.000 Euro. Um 11.30 Uhr wollte ein 26-jähriger Toyota-Fahrer von der Waldstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Fiat eines 81-jährigen Mannes, der von links kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 81-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Prellungen und Schürfwunden am Bein. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Feldscheune - Reifen geklaut

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstag und Sonntag drang ein Unbekannter gewaltsam in eine Feldscheune in der Straße Am Kieswerk ein. Dort entwendete er insgesamt acht Autoreifen samt Alufelgen. Der Schaden wird auf 3.300 Euro geschätzt.

Roller frisiert

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am Sonntagmorgen einen frisierten Roller aus dem Verkehr ziehen. Um 11.15 Uhr wollte die Streife den Roller in der Industriestraße kontrollieren, allerdings suchte der Fahrer zunächst sein Heil in der Flucht. Letztlich konnte der 23-jährige Fahrer in Kleinkahl angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer räumte ein das Kleinkraftrad „frisiert" zu haben. Da der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun eine Anzeige.

Verkehrszeichen umgebogen

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drückte ein Unbekannter in der Alzenauer Straße am Ortsbeginn von Hörstein, aus Richtung Wasserlos kommend, zwei Verkehrszeichen um. Dadurch entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

klal/Quelle:Polizei Alzenau