Fahrer kommt von Straße ab  Hoher Sachschaden in Bürgstadt

Am Mittwoch, gegen 7:45 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel die Staatsstraße 2310 von Bürgstadt in Richtung Miltenberg. Auf Höhe der Auffahrt zur Martinsbrücke kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen, eine Warnbarke und touchierte letztendlich noch die Leitplanke. Die Insassen des Autos blieben glücklicherweise unverletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich jedoch auf mindestens 14.000 Euro.

Pedelec entwendet

Kleinheubach. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 11:00 Uhr aus dem Hof eines Anwesens in der Poststraße ein versperrtes Pedelec im Wert von 3500 Euro entwendet. Bei dem Bike handelt es sich um ein Techni-Bike, Typ Votaro, Full Suspension, in den Farben anthrazit/grün.

Rosenstock beschädigt

Miltenberg. Im Vollmer wurde in der Zeit vom 27. September bis 3. Oktober ein Rosenstock, der sich direkt neben dem Gehweg befindet, beschädigt. Unbekannte warfen einen größeren Sandstein direkt auf dieses Rosengehölz. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf über 50 Euro geschätzt.

xere/Polizei Miltenberg