Fahrer kollidiert mit Auto auf Staatsstraße bei Eschau

Bei einem Wendemanöver auf der Staatstraße zwischen Hobbach und Eschau ist ein Kleinwallstädter mit seinem Fiat Stilo verunfallt. Der Fiatfahrer befuhr die St 2308 von Hobbach kommend in Fahrtrichtung Eschau. Da er bei seiner Arbeitsstelle etwas vergessen hatte, wollte er auf freier Strecke in einem Waldweg drehen. Als er hierbei von dem Waldweg nach links wieder auf die Fahrbahn fuhr, übersah er einen von links kommenden Eschauer mit seinem VW Golf. Dieser bremste noch stark ab, konnte aber eine Kollision mit dem Fiat nicht mehr verhindern und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen die hintere linke Fahrzeugseite des VW. Beide Pkw waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Angerichtete Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Kindergarten beschädigt

Mönchberg, Erdenwiese. In der Zeit von 16.02.2021 (Di), 14:00 bis 17.02.2021 (Mi), 07:40 Uhr haben Unbekannte eine Fensterscheibe am Kindergarten in der Erdenwiese beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden an der Scheibe durch mehrfachen Beschuss mit einer Schleuder beschädigt. Die Rückseite des Kindergartens wird laut Anwohnern in den letzten Wochen vermehrt von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. Sie kommen als Verursacher der Beschädigungen in Betracht, Anwohner werden um Hinweise auf die Jugendlichen, die sich dort treffen, gebeten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Verteilerkasten angefahren

Obernburg a.Main, Mömlingtalring. Gegen 17.02.2021 (Mi), 12:25 Uhr ist am Mittwoch Mittag ein Obernburger an einen Stromverteilerkasten gefahren. Der Audifahrer war von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, als er einen dort laufenden Hund beobachtete, um ein Überfahren des freilaufenden Tieres zu verhindern. Hierbei krachte er gegen den Stromverteilerkasten am Fahrbahnrand und eine dort befindliche Straßenlaterne. Weiterhin wurde die Rabatte im dortigen Bereich beschädigt. Der verunfallte Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Mitarbeiter des EZV sicherten den Stromkasten ab, der Strom musste vorübergehen abgestellt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Werkzeug entwendet

Obernburg a.Main, Eisenbach. Auf der Au - Baustelle Unbekannte haben in der Zeit von 16.02.2021 (Di), 07:00 bis 16.02.2021 (Di), 16:00 Uhr von einer Baustelle in Eisenbach Werkzeug entwendet. Die Täter nutzen die Gelegenheit und ließen aus einem VW-Transporter, der während der Arbeitszeit unverschlossen vor der Baustelle abgestellt war, einen Winkelschleifer samt Werkzeugkoffer im Wert von knapp 1000 Euro mitgehen.

Pkw beschädigt

Elsenfeld, Knabenweg. Eine eingeschlagene Pkw-Fensterscheibe ist der Polizei aus dem Knabenweg gemeldet worden. Ein Anwohner hatte hier seinen schwarzen Pkw Skoda Roomster im Hof vor seiner Garage abgestellt. Am nächsten Morgen konnte er feststellen, dass die Heckscheibe seines Pkw eingeschlagen war. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Wie der Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht wurde, ist noch unklar.

klal/Quelle: Polizei Obernburg