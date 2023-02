Fahrer gesucht: Lastwagen verursacht 10.000 Euro Schaden

Ein bisher unbekannter LKW-Lenker verursachte am Dienstagabend einen Unfall in Wertheim und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwischen und 20.45 Uhr beschädigte er oder sie, vermutlich beim Einparken auf dem LKW-Parkplatz eines Autohofs in der Straße "Blättleinsäcker" einen am Hängerende eines Mercedes Actros angebrachten Gabelstapler. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Auch die Mauer unterhalb des Actros wurde in Mitleidenschaft gezogen, da Teile der Mauer herausbrachen.

Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

BMW beschädigt und geflüchtet - Wer hat etwas gesehen?

Bad Mergentheim. Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem PKW am Freitag ein geparktes Auto in Bad Mergentheim und flüchtete. Ein 24-Jähriger hatte seinen BMW gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße abgestellt. Als er gegen 22.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 750 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug vermutlich um ein weißes Auto handelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim. Bereits zwischen Freitag, 13. Januar, 23 Uhr, und Samstag, 14. Januar, 15 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Person einen PKW in Tauberbischofsheim. Der 38-jährige Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto am Abend in der Straße "Am Bild" abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem PKW zurückkehrte stellte er diverse Kratzer im Lack fest. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, zu melden.