Fahrer gerät wegen Zusammenstoß ins Schleudern auf der A45

Gegen 17:40 Uhr war der Fahrer eines VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Um einen Lkw zu überholen, scherte er auf den linken Fahrstreifen aus, wobei er einen von hinten herannahenden Pkw übersah. Der Fahrer des zweiten Pkw konnte diesen nicht mehr hinreichend verzögern, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Er geriet durch den Anstoß ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich hierbei um 180 Grad und stieß in die rechte Schutzplanke. Von dieser wurde er abgewiesen und schleuderte weiter in Fahrtrichtung, bis er erneut in der rechten Leitplanke zum Stehen kam. Das Fahrzeug sowie die Leitplanke wurden großflächig beschädigt, die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro.

Am VW Golf entstand im Heckbereich Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Für die aufnehmenden Beamten wäre es von Interesse, ob unmittelbar vor dem Unfall Zeugen ein grüner und ein orangefarbener Pkw durch enge, schnelle oder sonst besondere Fahrweise im Berufsverkehr aufgefallen sind.

Hinweise in dieser Sache erbittet die VPI Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530.

Reifenplatzer

Goldbach/A3. Zwischen der AS Hösbach und der AS Goldbach platzten am Montag gegen 15:45 Uhr an einem Lkw-Gespann gleich zwei Reifen. Die hinzugerufene Streife sperrte zunächst zur Reinigung die gesamte Fahrbahn für ca. 10 Minuten. Bis zum Eintreffen des Abschleppers musste in der Folge der rechte Fahrstreifen für 2 Stunden gesperrt werden. Da der Auflieger des 26-jährigen Kraftfahrers falsch beladen war, entstand beim Aufbocken zum Reifenwechsel auf Grund des enormen Drucks ein Sachschaden an der Fahrbahn. Es kann davon ausgegangen werden, dass die fehlerhafte Beladung ebenfalls ursächlich für die Reifenplatzer war.

Pferdeanhänger auf der Autobahn verloren

Kleinostheim/A45. Während der Fahrt auf der A 45 löste sich aus noch ungeklärter Ursache am Montag um 15:40 Uhr ein Pferdeanhänger vom Zugfahrzeug einer 34-jährigen Frau. Der Anhänger samt eingeladenem Pferd kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die rechtsseitig aufgestellte Schutzplanke und kam nach ca. 30 Metern auf dem Standstreifen zum Stillstand. Hierbei wurden mehrere Segmente der Leitplanke beschädigt. Das im Anhänger befindliche Pferd hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt, was durch einen zufällig vorbeigefahrenen Tierarzt bestätigt werden konnte. Die Fahrbahn musste zur Umladung des Pferdes für ca. 15 Minuten gesperrt werden.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach