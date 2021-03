Ohne Führerschein unterwegs - Fahrer gerät in Verkehrskontrolle in Markheidenfeld

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann gegen 06:00 Uhr in der Karbacher Straße / Kreisstraße MSP 45 angehalten. Nachdem er zunächst angegeben hatte, seinen Führerschein daheim vergessen zu haben, ergaben anschließende polizeiliche Ermittlungen, dass der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt, aber sich wiederholt Fahrzeuge aus seinem privaten Umfeld für Fahrten ausgeliehen hatte. Es wird nun Anzeige erstattet.

Unbekannter stiehlt Geburtstagsgeschenk

Marktheidenfeld.

Ein unbekannter Täter entwendet am Sonntag eine in der Lehmgrubenerstraße hinterlegte Geschenktüte mit verschiedenen Nahrungsmitteln, Blumen und Gebrauchsartikeln. Diese war als Geburtstagsgeschenk gegen 14:45 Uhr im Bereich des Eingangs eines Altenheims für eine dortige Bewohnerin hinterlegt worden. Leider kam das Geburtstagsgeschenk nie bei der 92-jährigen Dame an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

rega/Polizei Marktheidenfeld