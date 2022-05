Fahrer gerät bei Aura in die Leitplanke

Bei einer Schießerei in Pittsburgh sind zwei Jugendliche getötet worden (Symbiolbild).

Am Freitagabend gegen 19:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgjoß kommend in Fahrtrichtung Aura. Hierbei geriet er im Bereich "Auraer Höhe", in einer scharfen Linkskurve, aus Unachtsamkeit nach rechts gegen die Leitplanke. Hierbei schrammte er mit der kompletten rechten Fahrbahnseite entlang. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.500,- Euro geschätzt.

Gemünden. Am Samstag gegen 23:00 Uhr befuhr ein 75-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303. Hierbei erfasste er ein Reh, welches getötet wurde. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Geparktes Auto touchiert

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr touchierte eine 19-jährige Opel-Fahrerin beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen Pkw VW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführer befuhren die Staatsstraße in entgegengesetzter Richtung, wobei es zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Der Schaden wird auf jeweils ca. 150,- Euro beziffert.