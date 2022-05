Fahrer fährt betrunken zur Polizei Aschaffenburg - warum eigentlich?

Bereits zu Beginn der Anzeigenaufnahme konnte die Sachbearbeiterin jedoch starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache feststellen. Zuvor war er von einem Kollegen dabei beobachtet worden, wie er sein Fahrzeug selbst bis auf den Parkplatz der Dienststelle fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von fast zwei Promille. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Doch dem nicht genug, zudem bestand ein Entstempelungsersuchen der Zulassungsstelle für den Mercedes des Betroffenen, da die notwendige Kfz-Haftpflichtversicherung nicht mehr bestand. Nachdem die Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt ohnehin sichergestellt wurden, wurden zudem die Kennzeichen direkt entstempelt und das Fahrzeug so außer Betrieb gesetzt. Der Fahrer muss sich nun aufgrund der verschiedenen Straftatbestände verantworten. Der Grund für sein Erscheinen bei der Polizei konnte letztendlich durch den potentiellen Anzeigenerstatter nicht mehr artikuliert werden.

Fahrzeugscheibe eingeworfen

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem in der Stadelmannstraße abgestellten Audi die Heckscheibe eingeworfen. Der Sachschaden wird hierbei auf ca. 1.000 € geschätzt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Betrunkener Lkw-Fahrer parkt um

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass in der Taunusstraße in Stockstadt am Main ein Lkw-Fahrer zunächst Alkohol trank und anschließend mit der Sattelzugmaschine davon fuhr. Vor Ort konnte der 43-jährige Fahrer angetroffen werden, der sein Fahrzeug nach wenigen hundert Metern wieder parkte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt. Da der Verursacher über keinen Inlandswohnsitz verfügt, musste er zudem direkt eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt auf

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wurde ein Sprinter-Fahrer in der Brückenstraße in Sailauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 55-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein dann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von nahezu 1,9 Promille. Nachdem die Weiterfahrt unterbunden wurde, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein direkt sichergestellt.



Handtaschendiebstahl aus Pkw

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 und 15:30 Uhr, wurde bei einem auf dem Friedhofsparkplatz im Lachweg in Kleinostheim geparkten VW zunächst eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend aus dem Kofferraum des Fahrzeugs eine Handtasche mit entsprechendem Inhalt entwendet. Der Sach- und Beuteschaden muss auf mindestens 700 Euro beziffert werden. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg