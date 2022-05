Fahrer eines Wohnmobils flüchtet nach Unfall auf der A3 bei Weibersbrunn

Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war gegen 9 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A3 Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Weibersbrunn wechselte ein Wohnmobil vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der BMW-Fahrer bremste stark ab und versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte die Kollision mit dem Heck des Wohnmobils jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht aktuell nach einem weißen Wohnmobil der Kompaktklasse, mit niederländischer Zulassung. Am Fahrzeug müsste am Heck ein klar ersichtlicher Schaden vorhanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, Tel. 06021 8572530, in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler