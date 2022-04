Fahrer eines S-Pedelec ohne Versicherungsschutz und berauscht in Elsenfeld

Bei einem S-Pedelec werden Geschwindigkeiten über 25 km/h durch einen Elektromotor unterstützt. Bei der Verkehrskontrolle zeigten sich bei dem Radfahrer zudem drogentypische Ausfallerscheinungen. Deshalb wurde beim Radfahrer zusätzlich eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken wegen Trunkenheit im Verkehr durchgeführt. Weiter wird wegen des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Autofahrer unter Alkohol- und Drogenein durch Sulzbach unterwegs<p>

Sulzbach a.M., Lkr. Miltenberg Am 05.04.22, gegen 21:15 Uhr, wurde ein Opel-Fahrer in der Spessartstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt. Dieser wies neben einer Alkoholisierung (0,7 Promille) zudem drogentypische Auffälligkeiten auf. Insgesamt war der Pkw wegen des Rauchzustandes fahruntauglich, was zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr führte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0