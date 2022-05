Fahrender Baumstamm knallt gegen Feuerwehrauto

Dabei kam ihm ein Feuerwehrauto entgegen. Der 78-Jährige hatte einen Baumstamm im Kofferraum seines Pkw Suzuki geladen. Dieser ragte noch einige Meter nach hinten aus dem Pkw. In einer leichten Rechtskurve „scherte" der Stamm nach links aus, knallte gegen den linken Hinterreifen des fahrenden Feuerwehrfahrzeugs und schleuderte dann nach rechts gegen den Bordstein, neben welchem ein 25-jähriger Fußgänger lief. Wäre kein Bordstein vorhanden gewesen, hätte der Stamm vermutlich den Fußgänger verletzt. Den 78-jährigen Autofahrer erwartet eine Anzeige.

Wildunfall

Karlstadt/Gemünden. In der Nacht zum Montag, gegen 03:50 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die B 26 von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Gambach. Hierbei kreuzte ein Reh die Bundesstraße und wurde von seinem Pkw VW erfasst. Das Tier flüchtete nach dem Anstoß. Da das Reh vermutlich verletzt wurde und der Autofahrer den Wildunfall erst einige Stunden später bei der Polizei meldete, erhält er eine Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz.

Grillasche brachte Hackschnitzelhaufen zum Glimmen

Gemünden. Am Dienstagmorgen gegen 04:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge im Gewerbegebiet Langenprozelten einen Hackschnitzelhaufen, welcher glimmen würde. Der Haufen (ca. 10 Kubikmeter), konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Eine Selbstentzündung der Hackschnitzel konnte ausgeschlossen werden. Als Brandursache kommt vermutlich unsachgemäß entsorgte Grillasche in Frage. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Brandgefahr.

Mitbewohnerin verletzt - Rentner muss von Polizei eingewiesen werden

Gemünden. Bereits am vergangenen Freitag kam es in einem Gemündener Seniorenheim zu einem Streit. Eine 65-jährige Bewohnerin wurde während der Essensausgabe von einem 63-jährigen Mitbewohner zunächst am Hals gepackt und dann zu Boden gestoßen. Hierdurch erlitt sie Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Sie wurde vorsorglich durch das Rote Kreuz zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Da der 63-jährige Mann gehäuft auch dem Personal und anderen Bewohnern gegenüber sehr aggressiv gegenübertrat und manche Bewohner teils schon verängstigt waren, sollte der 63-Jährige aufgrund eines Beschlusses des Landratsamtes in eine Klinik eingewiesen werden. Da er dieser Entscheidung freiwillig keine Folge leisten wollte, musste er durch die Polizei festgenommen und in die Klinik begleitet werden.

mkl/Polizei Gemünden