Am 26.07.21, 21 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein junger Mann am Steuer eines Renault festgestellt. Dieser wies einen türkischen Führerschien vor, der seine Gültigkeit verloren hatte, da der Mann bereits länger in der Bundesrepublik seinen Aufenthalt hat. Demnach fuhr er ohne gültige Fahrerlaubnis.

dc/Meldung der Polizei Obernburg