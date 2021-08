Fahranfängerin unter Betäubungsmitteleinfluss verursacht beinahe Frontalzusammenstoß

Die Fahranfängerin fuhr bei einsetzender Dämmerung auf dem unbeleuchteten Schotterweg von Sulzbach in Richtung Schweinheim und hatte an ihrem Pkw kein Licht eingeschaltet, weswegen die 37-Jährige nur durch ein beherztes Ausweichmanöver auf ein neben der Fahrbahn befindliches Feld einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Vor Ort stellten die Beamten bei der 19 Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest, weswegen einen Blutentnahme bei ihr angeordnet unddurchgeführt wurde. Ihre Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und wird an die Staatsanwaltschaft übersandt. Bei weiteren Insassen konnte noch geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Geldbörse aus Pkw entwendet

Mömlingen. Aus einem VW Golf, der am Freitag zwischen 16.45 und 17.30 Uhr am Ortsausgang von Mömlingen linksseitig an der B426 geparkt war, wurde in der angegebenen Zeit eine Geldbörse entwendet. Wie der Täter in das mutmaßlich verschlossene Fahrzeug gelangen konnte, ist bis dato unklar. Da der Bereich durch Spaziergänger in der Regel stark frequentiert ist, wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

E-Bike Fahrer führt Betäubungsmittel mit sich

Wörth. Am Freitag wurde gegen 22 Uhr ein E-Bike Fahrer in der Landstraße in Wörth einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die kontrollierenden Beamten Marihuanageruch festgestellt. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten Amphetamin sowie Konsumhilfsmittel bei dem 38-jährigen Fahrer aufgefunden und sichergestellt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Betrügerische SMS im Umlauf

Aktuell werden wieder vermehrt SMS-Nachrichten aus unbekannten Quellen versandt, in welchen die Empfänger dazu aufgefordert werden, einen beinhalteten Link anzuklicken. Hier erfolgt eine Weiterleitung auf betrügerische Internetseiten über welche Nutzerdaten abgegriffen werden sollen. Es wird eindringlich davor gewarnt, solche unbekannten Links anzuklicken und Nutzerdaten an unbekannte und/oder nicht verifizierte Quellen weiterzugeben.

