Fahranfänger verursacht in Geiselbach hohen Sachschaden

Hierbei wollte ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Audi von der Hauptstraße kommend die scharfe Linkskurve in Richtung Spessartstraße befahren. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einer 30-jährigen Ford-Fahrerin, die mit ihren beiden Kindern in der Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Aufprall wurden noch ein geparkter Audi und eine Hausmauer beschädigt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Alle drei Beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 33.500 Euro geschätzt.

Im Bereich der "Hessenkurve" umgekippt

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Kleintransporter-Fahrer die Staatsstraße von Michelbach kommend in Richtung Niedersteinbach, als er hierbei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sprinter verlor und auf die Seite kippte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.