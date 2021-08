Fahranfänger übersieht in Marktheidenfeld Fußgängerin - 74-Jährige schwer verletzt

Gegen 16:15 Uhr ließ ein 18-jähriger Autofahrer seinen Ford Fiesta rückwärts ohne Gang aus der Parklücke eines Firmengeländes an der Echterstraße herausrollen. Dabei übersah er die74-jährige Passantin, die zu Fuß hinter dem Fahrzeug vorbeiging. Die Frau wurde umgestoßen und schlug sich auf dem Pflaster den Kopf auf. Ein Schaden am Fahrzeug ist nicht entstanden.

Von Windböe erfasst

Karbach, Lkr. Main-Spessart. Durch eine Windböe wurde am Montag der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt. Der junge Mann wollte kurz vor 16:30 Uhr von Marktheidenfeld kommend am Kreisverkehr nach rechts auf die Staatsstraße 2299 fahren. Im Abbiegevorgang wurde er nach eigenen Angaben von einer Windböe erfasst, fuhr dann über die Verkehrsinsel, blieb mit einem Bein am Pfosten eines Verkehrsschildes hängen und stürzte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Er erlitt Prellungen und Abschürfungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in die Uniklinik nach Würzburg. Die Freiwillige Feuerwehr Karbach regelte währen der Unfallaufnahme den Verkehr und kümmerte sich um die ausgelaufene Motorflüssigkeit. Das nicht mehr fahrbereite Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 1000 €.

Rollerfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Rothenfels, Lkr. Main-Spessart. Abschürfungen am rechten Ellenbogen zog sich bei einem Sturz am Montag eine 17-jährige Rollerfahrerin zu. Die junge Frau befuhr gegen 16:15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Neustadt. In einer leichten Rechtskurve kam sie aufgrund Unachtsamkeit mit den Reifen ihres 50er Rollers an den Bordstein und stürzte. Ihre Verletzungen wurden ambulant vor Ort durch Sanitäter behandelt. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von 100 €.

Sachbeschädigung an Kleintransporter Triefenstein, OT Trennfeld, Lkr. Main-Spessart. Vermutlich von einem Luftgewehr oder einer Softair-Pistole stammen zwei Dellen in einer hinteren Türe eines Kleintransporters. Der Wagen stand von Montag, 09.08.21, 7 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, auf dem Parkplatz an der Triefensteinhalle, mit dem Heck in Richtung Hallenwand. Der Schaden wird auf 1500 € geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Verletzter Arbeiter nach Sturz

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Bei Arbeiten in einer Firma in der Straße Seewiese stürzte am Montagvormittag ein Arbeiter zu Boden. Im Zwischendeckenbereich des Betriebes wurden Netzwerkkabel verlegt. Dabei verfehlte der 24-jährige Monteur beim Verlegen ein Brett, auf welchem die Arbeiter liefen und brach durch die Decke. Dadurch stürzte er drei Meter tief auf den Boden. Er wurde mit Verdacht auf eine Oberarmfraktur zur Behandlung ins Klinikum nach Lohr eingeliefert.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld