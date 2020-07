Fahranfänger prallt mit BMW in Miltenberg gegen Hausmauer

Er kam ins Rutschen, durch das Gegenlenken verlor er komplett die Kontrolle und er prallte frontal in die Hausmauer und Hoftor des dortigen Anwesens. Der BMW musste abgeschleppt werden, der junge Mann wurde leicht an der Hand verletzt. Der gesamte Sachschaden dürfte im oberen vierstelligen Bereich liegen.

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurden in Kleinheubach, im Löwensteinring, an einem BMW zwei Reifen beschädigt. Ein Unbekannter hat Schrauben so ausgelegt, dass der Besitzer diese auf der Beifahrerseite nicht bemerkte und in die Schrauben fuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg