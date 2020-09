Fahndung nach Taqi Khan wegen Verdachts des versuchten Mordes in Langen

Gegen 8.45 Uhr war die Frau, nachdem sie ihre Kinder zur Schule und in den Kindergarten gebracht hatte, in ihre Wohnung zurückkehrt. Der Beschuldigte soll ihr aufgelauert, sie unvermittelt angegriffen und mehrfach mit einem Holzhammer auf den Kopf geschlagen haben. Dabei erlitt die 33-Jährige unter anderem Platzwunden. Die Frau konnte sich schreiend in eine Nachbarwohnung retten. Bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte war der Beschuldigte bereits geflüchtet. Die Geschädigte konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Taqi Khan. Der Beschuldigte lebte bis zu der Tat in einer Wohnunterkunft in 63512 Hainburg. Taqi Khan ist etwa 1,84 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat dunkle kurze Haare. Er trug zuletzt einen Oberlippenbart. Der Beschuldigte ist pakistanischer Staatsangehöriger und spricht Urdu sowie Englisch. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

mci / Quelle: Polizei Südhessen