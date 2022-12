Exihibitionist in Großostheim - Verdächtiger gefasst

Gegen 16.45 Uhr erreichte die Polizei der Zeugenhinweis auf einen Mann, der am Fahrradweg "An der Dreschhalle" sein Glied vorzeigen würde.

Eine Streife der Polizei Aschaffenburg konnte einen 45-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen inzwischen übernommen. Der Tatverdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kellerabteile in Aschaffenburg aufgebrochen

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Freitag und Sonntag wurden Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus das Ziel von Einbrechern. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Flaschen Alkohol. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt.

Die Einbrüche in die Parzellen ereigneten sich in einem Haus in der Landingstraße und müssen sich nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr zugetragen haben. Der oder die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu den Abteilen und entwendeten aus einer der Parzellen alkoholische Getränke im Wert von rund 100 Euro.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum Gesamtbeuteschaden aller angegangenen Abteile dauern noch an.

Die Polizei gibt die folgenden Tipps im Zusammenhang mit Einbrüchen in Keller:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Verschließen Sie die Kellertüren.

Verwenden Sie nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel.

Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110

Hinweise zu den genannten Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Feuer in Goldbacher Gaststätte - Stromkasten in Flammen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagvormittag ist es in einem Restaurant zu einem Brand an einem Stromverteiler gekommen. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Die Ursache dürfte in einem technischen Defekt zu suchen sein.

Gegen 09.45 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in der Bayernstraße eingegangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Feuer im Bereich der Küche festgestellt werden. Die Feuerwehr Goldbach bekam den Brand schnell unter Kontrolle, sodass dieser nach wenigen Minuten gelöscht war.

Dem aktuellen Sachstand nach ist von einem technischen Defekt an einem Stromkasten als Brandursache auszugehen.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 Euro

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, wurde in der Ernsthofstraße ein weißes Mountainbike der Marke KS Cycling aus einem Hof entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Fenster einer Gaststätte in der Friedrichstraße offensichtlich mutwillig beschädigt. Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, wurde ein blauer Mercedes auf dem Pendlerparkplatz an der Kreisstraße AB 25 beschädigt. Ermittelt wird wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken