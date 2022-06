Exhibitionist belästigt in Mömlingen zwei Frauen

Etwa gegen 17 Uhr trat der unbekannte Mann am Radweg zwischen Mömlingen und Eisenbach einer Frau im Alter von 53 Jahren gegenüber und begann unvermittelt an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als eine 67-Jährige Zeugin hinzukam, flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Eisenbach. Eine sofort von der Polizei Obernburg eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die beiden Frauen konnten den Mann aufgrund der kurzen Zeit nur spärlich beschreiben. Er soll zwischen 20 - 30 Jahren alt gewesen sein, sei dunkel gekleidet gewesen, habe dunkle Haare gehabt und sei mit einem dunklen Fahrrad davongefahren.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

dc/Polizei Unterfranken