Exhibitionist belästigt Frau in der S-Bahn Linie 6

Die junge Frau hatte den Vorfall am Mittwoch bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main angezeigt und angeben, dass der Mann nach Abfahrt in Bad Vilbel sich ihr gegenübergesetzt hätte. Kurz darauf hätte er seine Hose geöffnet und sich vor ihr selbst befriedigt.

Die junge Frau hätte daraufhin den Platz gewechselt und die S-Bahn an der S-Bahnstation Galluswarte verlassen. Wie lange der Mann sich noch in der S-Bahn aufgehalten hat, konnte sie nicht mehr sagen. Den Unbekannten beschrieb sie als ein etwa 30 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann mit dunklen Haaren, der mit einer schwarzgrauen Jogginghose bekleidet war. Hinweise zu der Person können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.