Exhibitionist am Marktheidenfelder Radweg

Am Dienstag gegen 11Uhr war eine 73-jährige Frau alleine zu Fuß auf dem Radweg vom Südring in Richtung Innenstadt unterwegs. Dort bemerkte sie einen jungen Mann, der an der Bachböschung stand und onanierte. Der Mann wandte sich hierbei der 73-jährigen offenbar gezielt zu. Die Frau ließ sich jedoch nicht weiter beeindrucken und suchte unmittelbar darauf die nahegelegene Polizeiinspektion auf. Der Mann konnte anschließend trotz sofortiger Fahndung nicht mehr aufgefunden werden. Dieser soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein, war 165 - 170 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt, welches seitlich grau-schwarze Längsstreifen aufwies.

Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.