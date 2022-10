Eußenheim: 19-Jähriger crasht mit BMW in Zaun

Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer auf der regennassen Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Grundstückszaun.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Zaun gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geschoben. Diese wurden dadurch erheblich beschädigt. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt dürfte sich die Schadenshöhe auf etwa 40.000 Euro belaufen.

Streit eskaliert - mehrere Personen leicht verletzt

Karlstadt. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten mehrere Personen beim Verlassen eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße in einen verbalen Streit. Ein 26-jähriger und ein 28-jähriger junger Mann beleidigten scheinbar grundlos einen 16-jährigen Jugendlichen. Anschließend schlug zunächst der 26-jährige auf den 16-jährigen ein, im weiteren Verlauf beteiligte sich auch der 28-jährige an der körperlichen Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. Vermutlich könnte auch die nicht unerhebliche Alkoholisierung der beiden Hauptaggressoren ursächlich gewesen sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 26-jährigen einen Wert von 1,8 Promille und bei dem 28-jährigen einen Wert von über 2 Promille. Alle Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 16-jährige Jugendliche musste ärztlich behandelt werden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Arnstein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf der B 26 ein 55-jähriger Fahrer eines VW Golf zu einer routinemäßigen Kontrolle angehalten. Hierbei händigte der Fahrzeugführer seinen türkischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass dieser seinen Führerschein bereits vor Monaten auf einen EU-Führerschein hätte umschreiben lassen müssen. Da der Fahrzeugführer während der Kontrolle immer nervöser wirkte wurde der Führerschein genauer überprüft. Hierbei ergaben sich Zweifel an der Echtheit des Dokumentes. Der Führerschein wurde daher vorläufig sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

