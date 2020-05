Burgsinn. Am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei rannte ein Rehbock in die linke Fahrzeugseite seines Opel. Durch den Aufprall entstanden in der Fahrer- sowie der Fondtüre Eindellungen. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Das Wild blieb verletzt im Straßengraben liegen, weshalb der Jagdpächter verständigt wurde.



Gemünden-Langenprozelten. Durch eine Polizeistreife konnte in der Nacht zum Dienstag gegen 2.00 Uhr auf der B 26, auf Höhe von Langenprozelten, ein angefahrener Marder festgestellt werden. Das Tier musste von einem Leiden erlöst werden.



Gemünden-Hofstetten. Am Montagabend kam es auf der Kreisstraße MSP11 zu einem Wildunfall. Gegen 21.50 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin von Steinbach in Richtung Hofstetten, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier mit der rechten Fahrzeugfront. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.



Gössenheim. Am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die B 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Tier mit der Fahrzeugfront. Das Reh verstarb. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Polizei Gemünden