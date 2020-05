Essen vergessen  Zimmerbrand in Aschaffenburg

Gegen 0.45 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Rauch aus einer Nachbarwohnung bemerkt, den Notruf gewählt und damit vermutlich Schlimmeres verhindert.

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor und konnten in der betroffenen Wohnung die Ursache der Rauchentwicklung schnell lokalisieren und ablöschen. Der alkoholisierte Wohnungseigentümer hatte sein Essen auf dem Herd vergessen, welches in Brand geriet.

Die Feuerwehr brachte den Bewohner ins Freie, wo er durch den Rettungsdienst ambulant versorgt wurde. Vorsorglich waren auch die weiteren Hausbewohner evakuiert worden. Sie konnten nach rund einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bezüglich der Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

rah