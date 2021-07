Esselbach: Kind angefahren, mit Verletzungen in Klinik

Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr kam es Am Ackerpfad in Esselbach-Steinmark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem 9-jährigen Kind. Nach den bisherigen Erkenntnissen rangierte ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeuggespann aus Wagen und Anhänger und übersah dabei das Kind. Bei der Kollision erlitt das Kind eine Fraktur des Mittelfußes sowie Frakturen an den Händen. Es wurde zur Versorgung der Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht.

Gefährliche und riskante Fahrweise

Marktheidenfeld. Am Freitagabend gegen 20:55 Uhr lief ein Vater mit seinem vierjährigen Sohn über einen Gehweg an der Baumhofstraße in Marktheidenfeld in Richtung des Äußeren Rings. Von hinten näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein grünes Fahrzeug und fuhr zumindest teilweise auf dem Gehweg. Kurz bevor es zu Kollision mit den beiden Fußgängern kam, lenkte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug wieder zurück auf die Straße und fuhr unerkannt davon.Die Polizei Marktheidenfeld bittet um Zeugenhinweise, welche sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 melden können.

Mehrere Wildunfälle im Dienstbereich

Marktheidenfeld. Im Laufe des Wochenendes kam es im Bereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu insgesamt vier Wildunfällen, welche einen Gesamtschaden von 7500 Euro verursachten. Glücklicherweise kam es bei diesen Unfällen zu keinem Personenschaden.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Kreuzwertheim. Am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde auf der Staatsstraße 2315 bei Kreuzwertheim ein 29-jähriger mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Marktheidenfeld