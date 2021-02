Esselbach: Abendliches Treffen im Jugendzentrum ist Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Da die Personen sowohl gegen die Kontaktbeschränkung als auch gegen die bestehende Ausgangssperre verstießen, erwartet nun jeden der Beteiligten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Das Treffen wurde anschließend durch die Polizeibeamten aufgelöst.



Im Acker gelandet

Urspringen. Alleinbeteiligt landete am Samstag, gegen 6.15 Uhr ein Auto-Fahrer auf der Verbindungsstraße Urspringen – Karbach im Acker, nachdem er mit seinem Fahrzeug zunächst rechts ins Bankett und anschließend ins Schleudern geraten war.

Der Mann wurde nicht verletzt, an seinem VW-Golf entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Fünf Wildunfälle

Im Dienstbereich der Polizei Marktheidenfeld ereigneten sich am Wochenende insgesamt fünf Wildunfälle:

Am Freitag, 7.30 Uhr kollidierte auf der MSP 36 bei Erlenbach ein Hase mit einem Auto. Das Tier wurde hierbei getötet, am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Um 5.30 Uhr lief auf der B 8 bei Erlenbach ebenfalls ein Hase in einen Wagen und verstarb bei dem Zusammenstoß. Der Schaden am Auto beträgt 1500 Euro.

Um 6 Uhr lief auf der B 8 bei Erlenbach ein Reh in ein Fahrzeug. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenprall. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 1000 Euro.

Um 20.15 Uhr lief auf der ST 2299 bei Triefenstein ein Reh in ein Fahrzeug und flüchtete anschließend. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 500 Euro.

Am Samstag, 19.30 Uhr, stieß bei Rothenfels in der Bergrothenfelser Straße ein Reh mit einem Auto zusammen und flüchtete. Der Schaden am Fahrzeug beträgt 2000 Euro.

Geparkten Wagen angefahren

Trennfeld. Gesamtschaden von rund 3000 Euro verursachte am Samstag, 20.30 Uhr ein VW-Fahrer im „Oberen Mainfeld“ in Trennfeld, als er beim Rückwärtsausparken gegen einen dort geparkten Opel Insigna stieß.