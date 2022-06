Esselbach: 17-Jähriger ruft nationalsozialistische Parole gegenüber Polizisten

Am Samstag, 18.06.22, gegen 0.55 Uhr verließ ein offensichtlich angetrunkener 17-jähriger Jugendlicher eine Veranstaltung in Esselbach. Als er die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten passierte, äußerte er einen nationalsozialistischen Ruf. Er soll die verbotene Parole „Sieg Heil" laut und deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Gegen den jungen Mann wird nun auf Grund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Dreimal Wildunfall

Erlenbach. Auf der Umgehungsstraße bei Erlenbach kurz vor dem Tiefenthaler Kreisel kam es am Freitag, 17.06.22, gegen 19.45 Uhr, zu einem Wildunfall mit einem Reh. Am beteiligten Pkw entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.

Karbach. In der gleichen Nacht, 18.06.22, gegen 01.35, kam es auf der Verbindungsstraße Marktheidenfeld - Karbach, MSP 45, zu einem weiteren Wildunfall mit einem Reh. Hier entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro am Pkw. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet.

Birkenfeld. Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich am 18.06.22, gegen 02.30 Uhr, zwischen Birkenfeld und Remlingen, Höhe Abzweigung Johannishof. Es entstand erheblicher Schaden am Frontbereich des Pkw, ca. 2000 Euro. Auch hier überlebte das Reh nicht.

Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet

Erlenbach. Wie erst am 17.06.22 gemeldet wurde, entwendete ein bislang unbekannter Täter bereits am Mittwoch, 15.06.22, gegen 13.15 Uhr, in einem Baumarkt in Erlenbach einem Kunden die Geldbörse aus der Einkaufstasche.