Esselbach: 16-Jähriger wollte nachts betrunken aufs Krad

Nachdem der Jugendliche ankündigte, am Morgen noch mit seinem Kleinkraftrad nach Hause fahren zu wollen, wurde dessen Zündschlüssel sichergestellt. Eine mögliche Trunkenheitsfahrt konnte dadurch verhindert werden.

Fahrraddiebstahl

Marktheidenfeld. Bereits am 12.August wurde in der Georg-Mayr-Straße in Marktheidenfeld im Rahmen des „Biergartens“ ein Mountainbike entwendet. Das Rad war dort m Zeitraum von 19 bis 22 Uhr abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein rot-graues Mountainbike des Herstellers Bulls im Wert von rund 200 Euro.

Tasche aus Cabrio entwendet

Marktheidenfeld. Bereits am 16.August wurde aus einem in der Triefensteiner Str. in Altfeld abgestellten Cabrio eine Stofftasche in der sich u. a. eine Lesebrille befand. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 1400 Euro.

Einbruch in Scheune

Schollbrunn. Im Zeitraum vom 25. bis 26.Juli wurde von einem Unbekannten in Schollbrunn, Am Jörgenbrünnlein, eine Scheune aufgebrochen und daraus zwei hochwertige Wiesenmäher und ein Dachgepäckträger entwendet. Es handelt sich hierbei um einen orange-farbenen AS-Mäher, einen roten Sabo-Mäher, sowie um einen schwarzen Thule Dachgepäckträger. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Gesamtwert von rund 4400 Euro.

