Eschau: Polizist rettet Opel-Fahrerin das Leben

Kurz nach 11 Uhr war die Seniorin auf der Kreisstraße MIL 26 von Eschau kommend in Richtung Wildensee unterwegs, als sie aus ungeklärtem Grund nach Rechts von der Straße abkam. Der Opel prallte in die Außenleitplanke, hob ab und landete schließlich auf dem Dach unterhalb einer Böschung. Nachdem das Fahrzeug aufgeschlagen war, fing es an zu brennen. Die Frau konnte sich zwar abschnallen, aber nicht mehr aus dem Auto befreien. Zufällig war ein 28-jähriger Polizist der PI Aschaffenburg auf dem Weg zum Dienst, als er an der Unfallstelle vorbei fuhr. Er erkannte die Gefahr sofort und handelte unverzüglich. Er konnte die Rentnerin aus dem Auto holen, ehe es komplett in Flammen aufging.

Durch das schnelle handeln des Polizist, kam die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen nur mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto brannte komplett aus und hat nur noch Schrottwert.

Die Feuerwehren aus Eschau, Wildensee und Sommerau löschten sowohl das Auto als auch Gestrüpp, was auch in Brand geraten war. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße komplett gesperrt, etwa eine Stunde.

Ralf Hettler