Eschau: Mikrowelle setzt Küche in Brand - zwei Verletzte

Zwischenzeitlich verließ er das Haus und dachte nicht mehr an das Essen. Etwas später, gegen 17.30 Uhr, bemerkte seine Frau den Alarm des Rauchmelders und stellte den Brand in der Küche fest. Die Mikrowelle hatte sich entzündet und der Brand griff bereits auf die gesamte Küche über. Es entstand ein Schaden von über 30.000 Euro. Bei dem Versuch den Brand zu löschen wurden die Bewohner leicht verletzt.



Kleinunfall

Elsenfeld. Beim Rangieren stieß eine 44-jährige Peugeot-Fahrerin, am Samstag, gegen 17.10 Uhr, auf dem Parkplatz im Bereich der Bahnhofstraße, gegen einen geparkten BMW. Es entstand ein geringer Sachschaden von rund 200 Euro.

Seitenscheiben am Pkw beschädigt

Klingenberg. Von Freitag, 22.10 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, wurde die Scheibe an der Fahrertür eines Ford Focus beschädigt. Die Scheibe brach dabei komplett durch, Sachschaden circa 250 EUR. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand Am Bahndamm geparkt. Der Täter ist bislang nicht bekannt.

E-Scooter ohne Versicherung

Elsenfeld. Gegen 16.16 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge mit seinem E-Scooter auf der Dammsfeldstraße fahrend angetroffen. Der Streife fiel dabei auf, dass an dem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.



Mobiles Cafe aufgebrochen

Klingenberg. In der Zeit vom 16.4.21, 18.30 Uhr, bis zum 17.4.21, 11.24 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Cafe-Anhänger auf dem Bahndamm in Klingenberg aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Tür zu öffnen. Stattdessen wurde das dazugehörige Getränkelager aufgebrochen und mehrere Kisten entwendet, es entstand ein Sach- und Beuteschaden von rund 150 Euro.