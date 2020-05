Eschau: Betäubungsmittelkonsument ertappt

Im Rahmen einer Personenkontrolle haben Beamte der Polizei Obernburg am Dienstag Nachmittag gegen 15.00 Uhr in Eschau, einen jungen Mann ertappt, der eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. Die Beamten stellten bei dem Dammbacher mehrere Marihuanablüten sicher, die er in der Bekleidung aufbewahrt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Holzkiste in Elsenfeld überfahren

Beim Überfahren einer Holzkiste hat ein Obernburger am Dienstag Mittag gegen 12.35 Uhr einen Schaden an seinem Auto erlitten. Der BMW-Fahrer war in der Elsavatalstraße von Elsenfeld in Fahrtrichtung Rück/Schippach gefahren. Auf der Fahrbahn lag eine Holzkiste, welche zuvor scheinbar von einem anderen Verkehrsteilnehmer verloren wurde. Beim Überfahren des Hindernisses wurde der schwarze BMW im Bereich der Frontschürze beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Leitplanke touchiert

Klingenberg: Ein Laster-Fahrer ist am Dienstag Mittag gegen 12:40 Uhr auf der B 469 verunfallt. Der Frankfurter war mit seinem Laster von Miltenberg Richtung Aschaffenburg gefahren. Kurz vor der Ausfahrt Wörth/Seckmauern kam der Fahrer leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Schutzplanken und überfuhr einen Leitpfosten, bevor er wieder auf die rechte Fahrspur zurücklenken konnte. Bei dem Abkommen ins Bankett entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Beim Abbiegen in Kleinwallstadt verunfallt

Etwa 2000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, der am Dienstag Nachmittag gegen 15.25 Uhr aus der Wallstraße gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit bog ein Kleinwallstädter von der Wallstraße nach links in die Mittlere Torstraße ein. Hier kollidierte er mit einem VW Polo, dessen Fahrer von der Mittleren Torstraße aus in die Wallstraße einbiegen wollte. Der Polo fuhr dem schwarzen Hyundai des Kleinwallstädters in die linke Fahrzeugseite. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Obernburg: Einen Schwarzfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Dienstag Nachmittag gegen 15.10 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der Obernburger räumte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Opel Corsa angefahren

Erlenbach: Eine Unfallflucht ist am Dienstag Vormittag zwischen 11.40 und 12.00 Uhr vom "Rewe" Parkplatz“ an der Berliner Straße gemeldet worden. Eine Kundin hatte hier zwecks Einkaufs ihren schwarzen Opel Corsa auf dem Firmenparkplatz vor dem Markt geparkt und sich ins Geschäft begeben. Bei ihrer Rückkehr musste sie einen Schaden an ihrem Opel hinten links feststellen. Scheinbar war ein anderer Kunde beim Ausfahren aus der gegenüberliegenden Parkbucht an dem gegenüber stehenden Fahrzeug hängen geblieben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Rückwärts anderes Auto gerammt

Erlenbach: Ein Klingenberger hat am Dienstag Vormittag gegen 10.10 Uhr in der Elsenfelder Straße einen Unfall verursacht. Der Fordfahrer war vorwärts in eine Grundstückseinfahrt eingefahren, als er ein Verkehrszeichen „Verbot der Einfahrt“ bemerkte, das wegen einer angrenzenden Baustelle vorübergehend aufgestellt worden war. Als der Mondeofahrer hierauf zurücksetzte, um woanders zu parken, fuhr er einem Klein-Lkw, der die Einfahrt passierte, in die linke Fahrzeugseite. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

stru/Polizei Obernburg