"Es gibt gar keine Pandemie": Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Regeln

Im Verlauf des Freitags stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

Gegen 16:45 Uhr kletterten vier Jugendliche in der Aschaffenburger Elsavastraße über den Zaun eines Sportplatzes, um anschließend ein privates Boxtraining zu veranstalten. Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, kommt auf die, aus vier unterschiedlichen Haushalten stammenden, Jugendlichen eine Anzeige nach dem Infektionsschutz gesetzt zu.

Im Aschaffenburger Hauptbahnhof trafen Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitagabend gegen 20:15 Uhr zwei Männer an, die sich innerhalb des Gebäudes ohne erforderlichen Mund-Nase-Schutz aufhielten.

In der Mainaschaffer Mainparkstraße beschwerten sich Anwohner gegen 20:30 Uhr über eine Ruhestörung. In einer Wohnung eines Hochhauses konnten die Beamten insgesamt 18 Personen antreffen. Die aus insgesamt sechs Hausständen stammenden Personen wurden, bis auf die rechtmäßigen Wohnungsinhaber, der Wohnung verwiesen. Bei der Feierlichkeit im etwa 20qm großen Wohnzimmer hielt keiner der Anwesenden einen Mindestabstand ein. Ebenso trug keiner der Personen einen Mund-Nase-Schutz. Bis auf vier Kinder, müssen sich die übrigen 14 Personen nun wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

Hammelburg: Eine Pandemie gibt es gar nicht

Eine 43jährige Pkw-Fahrerin wurde am 01.01.2021, um 22.45 Uhr, in der Eschenthalstr. in Hammelburg, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Überprüfung der Fzg-Papiere und Fahrerlaubnis, konnte sie keinen triftigen Grund dafür angeben, warum sie um 22.45 Uhr noch unterwegs war. Im laufenden Gespräch gab sie dann noch an, dass es gar keine Pandemie geben würde. Nach einer Belehrung machte sie keine weiteren Angaben zur Sache. Die 43jährige hat nun mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zu rechnen.

Meldung der Polizei Hammelburg