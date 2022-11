Erzwungener Sprung von Wörther Mainbrücke? Mordprozess beginnt

Was klingt wie ein schelchter Mafiafilm, ist laut der Anklage einem damals 30-Jährigen aus Wörth widerfahren: In einer kalten Februarnacht bringt ihn ein Bekannter, gar vermeintlicher Freund dazu, sich zwischen Wörth und Erlenbach von einer Mainbrücke in den Tod zu stürzen.

Unser Medienhaus hat den Fall von Beginn an begleitet. Von der Vermisstenmeldung, mit deren Hilfe man noch hoffte, den Wörther lebend wiederzufinden. Bis hin zur Gewissheit über seinen Tod, an dem sein heute 35-jähriger Bekannter die Schuld tragen soll. Wie und warum der junge Mann aus Wörth sterben musste, will das Aschaffenburger Landgericht ab Donnerstag in einem mehrwöchigen Mordprozess aufklären.

Unsere bisherige Berichterstattung im zeitlichen Verlauf

Annika Namyslo