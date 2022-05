Erwischt in Schöllkrippen: 21-jähriger will Fahrrad aus Keller klauen

Ein Anwohner bemerkte dies und versuchte den Täter zu stellen, daraufhin ergriff dieser ohne Beute die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er durch Polizeikräfte gestellt werden. Den stark alkoholisierten Täter erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

Ohne Versicherungsschutz und betrunken unterwegs

Alzenau. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Alzenau, in der Kaiser-Rupprecht-Straße, einen 22-jährigen E-Scooterfahrer. Hierbei stellten sie fest, dass das Fahrzeug ohne Versicherungskennzeichen bzw. -schutz und einem Promillewert von über 1,9 Promille geführt wurde.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und den Fahrer erwartet nun eine Anzeige gemäß dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr.



Unfallflucht

Alzenau-Hörstein. Am Samstagnachmittag blieb, in der Zeit von 17 Uhr bis 17.45 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, auf dem Lidl-Parkplatz im Industriegebiet Süd, an einem geparkten Toyota hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Beim Wenden Verkehrszeichen beschädigt

Mömbris. Im Bereich der gesperrten Zufahrt ST2309 / AB10 Daxberg, wendete am Samstagabend eine 56-jährige Opel-Fahrerin und beschädigte hierbei die dortigen Verkehrseinrichtungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.200 Euro.

mkl/Polizei Alzenau