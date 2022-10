Erneuter Vandalismus am „Ohrwatschl“: Zeugen gesucht

Am Fußweg parallel zur Bahnhofstraße/Rechtenbacherstraße in Lohr wurden erneut mehrere Bretter eines Holzgeländers beschädigt. Augenscheinlich wurden die Bretter in der Mitte mit Füßen malträtiert, da diese mittig durchgebrochen sind. Verursacher sind bis dato unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 140 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Lohr am Main 09352/87410 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Betrunken vom Fahrrad gefallen

Sendelbach. Am Freitag Abend befuhr ein Radfahrer den Radweg parallel der MSP22 von Sendelbach in Richtung Pflochsbach, als er aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt stürzte. Durch diesen Sturz zog er sich eine Kopflatzwunde zu welche durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch erstversorgt wurde. Eine weitere Behandlung war nicht nötig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Beim Radfahrer wurde eine Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart durchgeführt und sein Fahrrad wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Nach Unfall weitergefahren

Sendelbach. Am Freitagmorgen befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Sendelbacher Straße in Lohr am Main und wollte nach links auf die „Alte Mainbrücke“ abbiegen. Hierzu ordnete sie sich in der Straßenmitte ein als sie durch einen anderen Pkw links überholt wurde. Beim Überholvorgang touchierte der überholende Pkw das Fahrzeug der Verkehrsteilnehmerin. Hierdurch entstand ein Sachschaden am Pkw der Linksabbiegerin. Der Überholende Pkw fuhr ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern weiter in Richtung Kreisverkehr Würzburger Straße/Neue Mainbrücke. Beim flüchtenden Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Straßenlaterne beschädigt

Partenstein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Partenstein in der Von-Kiesling-Straße eine Straßenlaterne durch Vandalismus einer oder mehrerer unbekannter Personen beschädigt.

rbb/Polizei Lohr