Erneuter Einbruch in Keller in Aschaffenburg

Nachdem der Täter bereits vom 17.03. bis 23.03. dort eingestiegen war und damals diverse Lebensmittel stahl, wurde nun im Zeitraum vom 01.04. bis 03.04. eine Briefmarken und Münzsammlung im Wert von ca. 250 Euro entwendet. Um den noch unbekannten Täter dingfest zu machen, wurden die Ermittlungen durch die Ermittlungsgruppe der PI Aschaffenburg übernommen.

Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall

Aschaffenburg. Zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Freitag gegen 23:15 Uhr. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Herrleinstraße in die Würzburger Straße abbiegen und übersah hierbei ein nahendes, unbesetztes Taxi. In der Folge kam es zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem zwar keiner der Unfallbeteiligten verletzt wurde, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da der Unfallverursacher das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ missachtete, erwartet ihn nun neben der Schadensregulierung auch noch ein entsprechendes Bußgeld.

Marihuana-Fund bei Personenkontrolle

Aschaffenburg. Den „richtigen Riecher“ bewiesen Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle am frühen Samstag, gegen 3 Uhr, in der Lange Straße. Der wahrgenommene Marihuanageruch führte dann zum Auffinden von einer kleinen Menge des Rauschgiftes. Dieses wurde sichergestellt und gegen den Besitzer eine Strafanzeige erstellt.

Wendevorgang führt zu Unfall mit Hausmauer

Hösbach. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Fraitag gegen 14 Uhr in der Hauptstraße. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer wollte hierbei in einem Wendehammer zügig drehen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einer Hauswand und verursachte einen Fremd- und Eigenschaden von mehreren tausend Euro. Neben der Schadensregulierung muss sich der Fahranfänger nun auch aufgrund der Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Polizei Aschaffenburg