Erneuter Einbruch im Gewerbegebiet Karlstadt

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr wurde im Gewerbegebiet Am Hammersteig in ein Bürogebäude und eine Lagerhalle einer Firma eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der Täter konnte hochwertige Elektronikartikel entwenden. An Türen und Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Der Beuteschaden betrug 1.700 Euro. Der unbekannte Täter konnte unerkannt entkommen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Auto erneut verkratzt

Arnstein. Zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 16:30 Uhr wurde in der Sichersdorfer Straße der geparkte silberne VW Golf an der Motorhaube und Heckklappe verkratzt. Der Pkw wurde dieses Jahr bereits schon einmal verkratzt.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.