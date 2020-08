Würzburg: Wieder Sonderkontrollen der Polizei im Gastgewerbe und in Clubs

Mit zunehmend herbstlicher Witterung ist festzustellen, dass das Verweilen am Mainufer bis tief in die Nacht zurückgeht, dafür aber die Frequentierung der sonst üblichen Lokale zum Beispiel in der Sanderstraße zunimmt. Dabei kommt es durch den Verkauf von alkoholischen Getränken dort zu Menschenansammlungen, oftmals über 10 Personen und ohne Abstand beziehungsweise das Tragen von Masken.

Inwiefern die Ausnahmegenehmigung zum Verkauf mitnahmefähiger Speisen und Getränke hier missbraucht wird, bedarf der weiteren Prüfung durch die Stadt Würzburg als Ordnungsbehörde. Die Polizei hat ihre Feststellung wiederum dokumentiert und wird diese erneut an die Stadt Würzburg als Genehmigungs- und Ahndungsbehörde sowie an das Gesundheitsamt als Fachbehörde weiterleiten.

Bei zwei Diskothekenkontrollen musste erneut festgestellt werden, dass dort jeder beliebigen Person Zutritt zu den angeblich „privaten Veranstaltungen“ gewährt wurde. Gegen die Veranstalter wird von der Polizei Anzeige erstattet.

Für solche Verstöße sieht der Bußgeldkatalog „Corona-Pandemie“ vom 25.August 2020 einen Regelsatz von 5000 Euro vor, jeder Teilnehmer einer solchen Veranstaltung kann immer noch mit einem Regelsatz in Höhe von 500 Euro belegt werden. Für die Ahndung ist die Stadt Würzburg zuständig.

mkl/Polizei Würzburg-Stadt