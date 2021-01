Erneute Sachbeschädigung in der Karlstädter Spitalgasse

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr besprenkelte ein unbekannter Täter die Eingangstüre mit blau glitzernder Farbe. Der entstandene Sachschaden wird durch den Eigentümer auf mehrere tausend Euro geschätzt, da die Türe mit spezieller Farbe verziert war.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Acht Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

In der Silvesternacht konnten im Dienstgebiet der PI Karlstadt mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz aufgrund von Nichtbeachtung der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen bzw. der Ausgangssperre festgestellt werden. Insbesondere bei einer gemeldeten Ruhestörung in Zellingen konnten gegen 02:30 Uhr vier Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden, als diese eine Silvesterparty feierten. Bei erblicken der eingesetzten Polizeibeamten türmten zwei der Partygäste aus dem Mehrparteienhaus und versuchten sich vergeblich in einem nahegelegenen Gebüsch zu verstecken. In der Folge wurde die Party beendet und die jeweiligen Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

vd/Polizei Karlstadt