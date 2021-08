Erneut Unfallflucht an der A3-Baustelle bei Aschaffenburg

Im dreispurigen Bereich befuhr der Fahrer eines Gliederzuges den rechten Fahrstreifen, als ein Pkw den mittleren Fahrstreifen zum Überholen nutzen wollte. Als beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe waren, überfuhr der Pkw die rechte Fahrstreifenbegrenzung und geriet somit auf den Fahrstreifen des Lkw. Der Lkw-Fahrer sah keine andere Möglichkeit, als nach rechts auszuweichen. Da der Seitenstreifen baustellenbedingt jedoch den rechten Fahrstreifen darstellt, kam der Lkw von der Fahrbahn ab und touchierte mit seiner gesamten rechten Seite die dort befindliche Außenleitplanke.

Hierbei entstand sowohl am Gliederzug als auch an der Leitplanke erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam es demnach nicht.

Während der Lkw-Fahrer die Polizei verständigte und an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost die Autobahn zur Unfallaufnahme verließ, entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und meldete sich auch im Nachgang nicht bei der Polizei.

Der Lkw-Fahrer konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem unfallbeteiligten Pkw um einen silbernen Kombi gehandelt habe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Angaben zum flüchtigen silbernen Pkw Kombi machen können, werden gebeten sich unter 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden.