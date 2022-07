Erneut "OFC"-Graffiti in Krombach gemalt

Im vorliegenden Fall wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Kind mit Fahrrad gestürzt

Kahl. Am Freitagnachmittag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Fahrradweg in der Hanauer Landstraße in Kahl a. Main. Dabei kam er ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Im Begegnungsverkehr touchiert

Karlstein. Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Honda-Fahrer die Dürerstraße und touchierte dort den entgegenkommenden Porsche eines 40-jährigen Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Streifschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Beim Rangieren Mauer gestreift und geflüchtet

Mömbris. Am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr streifte ein Lkw der Marke MAN im Mühlweg beim Rangieren eine Hausmauer. Im Anschluss schaute sich der Fahrer den entstandenen Schaden an, fuhr jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Hinweise auf den Verursacher liegen vor. An der Mauer entstand ein geringer Sachschaden.