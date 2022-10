Erneut Giftköder in Wörth aufgetaucht - Polizei sucht Zeugen

Wie bereits berichtet, konnten am 21. September, nach einer anonymen Ankündigung eines Unbekannten, in einem Vorgarten in der Friedenstraße Giftköder in Form von präparierten Wurststücken aufgefunden werden. Am Samstagmorgen fanden Spaziergänger nun im Bereich des Fußwegs zur Bahnunterführung in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße identische Köder. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise kein Hund geschädigt. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch in diesem Fall einen Zusammenhang zu den Vorfällen im September. Hundebesitzer werden um entsprechende Achtsamkeit gebeten.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Zeuge teilte Unfallflucht mit - Vermeintlicher Grund stellt sich schnell heraus

Großheubach. Nach der Mitteilung über einen Verkehrsunfall konnte der 27-jährige Unfallverursacher nur unweit der Unfallstelle durch eine Streife der Miltenberger Polizei gestellt werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Gegen etwa 23.15 Uhr ging bei der Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2309 an dem dortigen Kreisverkehr in Richtung Röllfeld ein. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Grund für das Verhalten des Mannes stellte sich kurze Zeit später heraus.

Eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg konnte den 27-Jährigen nur unweit der Unfallörtlichkeit mit seinem Daimler einer Kontrolle unterziehen. Der Mann stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Nachdem der Fahrzeugführer nicht in der Lage war, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden dort sein Führerschein sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Am Wagen des Mannes konnten deutliche Unfallspuren festgestellt werden. Auf Grund einer Beschädigung an der Ölwanne des Daimlers waren umfangreiche Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn notwendig.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken