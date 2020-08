Erneut brennt der Waldboden in Obernau

Auch am Montag riss die Serie an Bränden in Obernau nicht ab: Kurz nach 16.15 Uhr gingen bei der Leitstelle mehrere Meldungen wegen einer schwarzen Rauchwolke ein. Augenzeugen zufolge stieg der Rauch aus einem Waldstück zwischen dem Industriegebiet Bollenwald und der Staatsstraße in Richtung Sulzbach auf. Es standen knapp 1000 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Die Aschaffenburger Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften an. Sie löschten das Feuer schnell und verhinderten damit eine weitere Ausbreitung.

Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler