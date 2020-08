Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 22-Jährigen

Die beiden 22 und 41 Jahre alten Männer sind gegen 20.50 Uhr am Montag in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jüngere seinem Kontrahenten mit einem Kochlöffel geschlagen haben. Der 41-Jährige erlitt eine leichte Verletzung im Gesicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Angreifer war offenbar einiges an Alkohol im Spiel. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der 22-Jährige wurde daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt.