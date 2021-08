Ermittlungen: Vorfälle mit Pferden in Aschaffenburg - Missbrauch?

Dies sei auf Aufnahmen einer Wildkamera zu sehen, die einen Teil der Koppel zeigen. Deswegen liegt der Polizei nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs vor. Strafbare Handlungen seien auf dem Video, das der Polizei vorliege, nicht zu sehen. Einem Pony war bei dem Vorfall offenbar eine Kordel um den Hals gelegt worden, an der ein Wassereimer hing. Laut Polizei gab die Mitteilerin an, dass das Tier dadurch Schwellungen erlitten habe. Die Unterlagen zum Ergebnis einer tierärztlichen Untersuchung des Ponys lagen der Polizei am Freitag noch nicht vor. Daher ist noch offen, inwiefern auch eine mögliche Tierverletzung Gegenstand der Ermittlungen sein wird. Aus dem Bereich Alzenau verbreitet sich derzeit zudem eine Wortmeldung, in der es um einen silbergrauen Transporter geht, dessen zwei Insassen sich auf einem Hof Pferde angeschaut und Fotoaufnahmen von diesen gemacht hätten. Die Polizei Alzenau erläutert dazu auf Nachfrage, dass ihr in der Tat eine »verdächtige »Wahrnehmung« von Mittwochnachmittag auf einem Pferdehof zwischen Wasserlos und Hörstein gemeldet wurde. Es handele sich bei dem Fahrzeug mit Münchener Kennzeichen um einen Mietwagen. Der Hintergrund des Aufenthalts der Personen sei unklar. Deshalb werde derzeit zunächst ermittelt, wer das Fahrzeug an dem Tag nutzte. nle