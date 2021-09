Es sind Vorwürfe gegen den Besitzer wegen Misshandlung des Tieres erhoben worden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde durch Aussagen in den Raum gestellt, dass es Mitte August während der Öffnung des „Biergartens Fam. Papert“ auf dem Festplatz Martinswiese zu einem Vorfall mit einem größeren Hund gekommen sei. Im Vorbeigehen soll dieser Hund einem Passanten im Vorübergehen in die Hand und den Arm gebissen haben. Als Tatzeit könnte der Donnerstagabend oder Freitag im Laufe des Tages in Frage kommen.

Bislang ist der Polizei Marktheidenfeld noch nichts von so einem Vorfall gemeldet worden. Der Geschädigte oder Zeugen werden daher gebeten, sich zeitnah unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Quad im Rübenacker

Oberwittbach. Zeugenhinweise zu einem Quad sucht die Polizei Marktheidenfeld, nachdem ein Landwirt am Wochenende einen Schaden an seinem Zuckerrübenacker festgestellt hat. Ein bislang unbekannter Fahrer hat zwischen Samstag (04.09.21) 15.00 Uhr und Sonntag (05.09.21) 06.00 Uhr entsprechende Fahrspuren in dem Feld hinterlassen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht zu beziffern, dürfte sich aber im Bereich von unter 100 € bewegen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug werden unter Tel. 09391/9841-0 erbeten.

grr / Pressemitteilung PI Marktheidenfeld