Ermittler der Bundespolizei finden 20 Kilogramm Marihuana am Frankfurter Flughafen

Der Mann erregte bei seiner Ankunft aus Barcelona das Interesse der Ermittler. Die vorgelegten Dokumente schienen soweit in Ordnung, aber zu seinen Reiseabsichten befragt, verstrickte sich der Südamerikaner in Widersprüche. Ihr anfängliches Gefühl hatte die Beamten nicht getrogen: bei der Kontrolle des aufgegebenen Reisegepäcks fanden sie 20 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 200.000 Euro.

Die Bundespolizei nahm den Mann, der nichts von den Drogen in seinem Gepäck gewusst haben wollte, fest und übergab ihn zuständigkeitshalber an das Hauptzollamt Frankfurt am Main. Die Ermittlungen dort dauern noch an. Gegen den Argentinier wurde Untersuchungshaft angeordnet.

dc/Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt und des Hauptzollamtes Frankfurt