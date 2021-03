Erlogener UInfall: Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Der Anrufer behauptete, dass die Tochter und die Enkelin der 74-Jährigen an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen seien und dass nun eine größere Summe Bargeld als Sicherheit hinterlegt werden müsse. Unter Anweisung des falschen Polizisten, der das Telefonat ständig aufrechterhielt, fuhr die Seniorin zu ihrer Bank in Würzburg, um einen fünfstelligen Geldbetrag abzuheben.

Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, übergab die Seniorin in der Ottostraße in Würzburg das Geld an einen Abholer, den sie wie folgt beschreibt:

Männlich

Knapp 150 cm „groß"

30 bis 40 Jahre alt

Hellhäutig

Ungepflegtes Erscheinungsbild

Trug T-Shirt und Schal

Wer die Geldübergabe am Freitagnachmittag beobachtet hat oder wer möglicherweise nähere Hinweise zu dem Abholer geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken